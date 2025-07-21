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Бречалов сообщил Путину о благоустройстве Ижевска

Бречалов сообщил Путину о масштабном благоустройстве Ижевска.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о масштабном благоустройстве Ижевска, подчеркнув, что к 2027 году должен «выглядеть опрятно».

«Городу трудовой доблести Ижевску 265 лет. Опять же трехлетку начинаем с этого года, — 4,5 миллиарда рублей на благоустройство дорог, тротуаров, общественных пространств — серьезный проект. Мы хотим, чтобы уже в 2027 году Ижевск выглядел опрятно, современно: все фасады, все тротуары, все межквартальные пространства, и 80% дорог в нормативном состоянии — такой амбициозный план», — сказал Бречалов на встрече с президентом.

Он подчеркнул, что новые общественные пространства в регионе появляются каждый год, а в 2025 году стартует совместный проект со Сбером «Березовая роща».

«Вы помните, в 2019 году Вы открывали нашу центральную площадь на День оружейника, и фонтан там был. Мы каждый год благодаря поддержке правительства пространства открываем. Сейчас переходим к самому интересному проекту», — отметил глава региона.