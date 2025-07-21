Бречалов сообщил Путину о благоустройстве Ижевска

«Городу трудовой доблести Ижевску 265 лет. Опять же трехлетку начинаем с этого года, — 4,5 миллиарда рублей на благоустройство дорог, тротуаров, общественных пространств — серьезный проект. Мы хотим, чтобы уже в 2027 году Ижевск выглядел опрятно, современно: все фасады, все тротуары, все межквартальные пространства, и 80% дорог в нормативном состоянии — такой амбициозный план», — сказал Бречалов на встрече с президентом.