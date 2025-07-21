СК: в Новолукомле рабочий погиб, упав с балконного основания третьего этажа

Согласно данным, 18 июля, в пятницу, с балконного основания третьего этажа в Новолукомле сорвался 35-летний подсобный рабочий одной из организаций. Коллега оперативно вызвал скорую медицинскую помощь, но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице.