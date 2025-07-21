СК: в Новолукомле рабочий погиб, упав с балконного основания третьего этажа

СК сообщил, что в Новолукомле рабочий погиб, упав с балконного основания третьего этажа. Подробности раскрыли в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным, 18 июля, в пятницу, с балконного основания третьего этажа в Новолукомле сорвался 35-летний подсобный рабочий одной из организаций. Коллега оперативно вызвал скорую медицинскую помощь, но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице.
Следователи смогли установить, что на балконном основании, откуда упал рабочий, не велись строительные работы. Кроме того, проход был обозначен сигнальной лентой.
«По предварительной версии, мужчина подошел к деревянным перилам, ограждавшим балкон, облокотился и вместе с ними рухнул вниз», — рассказали в ведомстве.
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