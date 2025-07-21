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СК: в Новолукомле рабочий погиб, упав с балконного основания третьего этажа

СК раскрыл детали гибели рабочего в Новолукомле, упавшего с третьего этажа.

Источник: Комсомольская правда

СК сообщил, что в Новолукомле рабочий погиб, упав с балконного основания третьего этажа. Подробности раскрыли в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным, 18 июля, в пятницу, с балконного основания третьего этажа в Новолукомле сорвался 35-летний подсобный рабочий одной из организаций. Коллега оперативно вызвал скорую медицинскую помощь, но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице.

Следователи смогли установить, что на балконном основании, откуда упал рабочий, не велись строительные работы. Кроме того, проход был обозначен сигнальной лентой.

«По предварительной версии, мужчина подошел к деревянным перилам, ограждавшим балкон, облокотился и вместе с ними рухнул вниз», — рассказали в ведомстве.

Тем временем Минздрав сказал о зараженной бешенством овце, с которой контактировали белорусы.

Также БЖД сообщила, что дети накладывали камни на рельсы на железной дороге под Минском.

Ранее Минтруда сказало, кому из белорусов снизили страховой стаж для пенсии.