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В Новосибирске ликвидировали размыв грунта на дамбе Октябрьского моста

Из-за ливня тротуар «разошелся».

Специалисты МКУ «Управление дорожного строительства» (УДС) оперативно устранили последствия размыва грунта на дамбе Октябрьского моста. В кратчайшие сроки были выполнены:

1. Укрепление поврежденного участка.

2. Восстановление дорожного полотна и тротуаров.

3. Установка колодца, гидроизоляция и обратная засыпка с уплотнением.

В настоящее время завершается формирование откоса. На следующем этапе для дополнительной стабилизации конструкции будет уложен геотекстиль.

Все работы ведутся в авральном режиме при постоянном контроле городских служб с соблюдением норм безопасности.