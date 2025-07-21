В Новосибирске ликвидировали размыв грунта на дамбе Октябрьского моста

Специалисты МКУ «Управление дорожного строительства» (УДС) оперативно устранили последствия размыва грунта на дамбе Октябрьского моста. В кратчайшие сроки были выполнены:
1. Укрепление поврежденного участка.
2. Восстановление дорожного полотна и тротуаров.
3. Установка колодца, гидроизоляция и обратная засыпка с уплотнением.
В настоящее время завершается формирование откоса. На следующем этапе для дополнительной стабилизации конструкции будет уложен геотекстиль.
Все работы ведутся в авральном режиме при постоянном контроле городских служб с соблюдением норм безопасности.