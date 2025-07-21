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Аграрии Ростовской области потеряли 7,8 млрд рублей из-за экстремальной погоды

В Ростовской области оценили ущерб от весенних заморозков и летней жары.

Источник: Комсомольская правда

Аграрии Ростовской области понесли убытки в 7,8 млрд рублей из-за погодных аномалий. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В мае 2025 года возвратные заморозки повредили 240 тысяч га посевов, 100 тысяч га погибли. Затем регион накрыли аномальная жара и засуха, из-за которых в нескольких районах Дона пришлось ввести режим ЧС.

На сегодняшний день общая площадь поврежденных сельхозугодий достигает 1 млн га, 180 тысяч га потеряны.

Напомним, такие же проблемы в регионе фиксировали и в 2024 году, тогда аграрии лишились 30% урожая зерновых и 39% подсолнечника.

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