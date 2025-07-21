Власти объяснили проблемы с интернетом в Барнауле

БАРНАУЛ, 21 июл — РИА Новости. Перебои с мобильным интернетом в Барнауле вызваны усилением мер безопасности, сообщили в оперативном штабе Алтайском крае.
«Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах», — сообщили в оперштабе.
Отмечается, что в Барнауле реализуются мероприятия по общему повышению режима информационной безопасности.
«Эти мероприятия проводятся для недопущения потенциальных провокаций с задействованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с использованием технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях… Ограничение мобильного интернета в отдельных районах краевой столицы и других городов края позволяет организовать необходимые мероприятия по контролю трафика», — подчеркнули в оперштабе.
Власти подчеркнули, что меры также позволят уменьшить количество одновременно находящихся уязвимых устройств в сети.