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Власти объяснили проблемы с интернетом в Барнауле

Перебои с интернетом в Барнауле вызваны усилением мер безопасности.

Источник: © РИА Новости

БАРНАУЛ, 21 июл — РИА Новости. Перебои с мобильным интернетом в Барнауле вызваны усилением мер безопасности, сообщили в оперативном штабе Алтайском крае.

«Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что в Барнауле реализуются мероприятия по общему повышению режима информационной безопасности.

«Эти мероприятия проводятся для недопущения потенциальных провокаций с задействованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с использованием технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях… Ограничение мобильного интернета в отдельных районах краевой столицы и других городов края позволяет организовать необходимые мероприятия по контролю трафика», — подчеркнули в оперштабе.

Власти подчеркнули, что меры также позволят уменьшить количество одновременно находящихся уязвимых устройств в сети.