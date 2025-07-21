Власти объяснили проблемы с интернетом в Барнауле

«Эти мероприятия проводятся для недопущения потенциальных провокаций с задействованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с использованием технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях… Ограничение мобильного интернета в отдельных районах краевой столицы и других городов края позволяет организовать необходимые мероприятия по контролю трафика», — подчеркнули в оперштабе.