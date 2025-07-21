Омский «Авангард» выгнал игрока, которого пригласил всего 1,5 месяца назад

Сегодня, 21 июля, телеграм-канал «ХК “Авангард” Омск», шокировал болельщиков заявлением, что клуб расстается с защитником Джесси Блэкером. Необычность ситуации заключается в том, что господин Блэкер не успел даже потренироваться со своей новой командой — его пригласили в «Авангард» всего 1,5 месяца назад.
6 июня, в телеграм-канале «ХК “Авангард” Омск», было с помпой объявлено о заключении контракта на два года с защитником Джесси Блэкером. Генеральный менеджер омской команды Алексей Сопин не скупился на восторженные эпитеты в адрес новоявленного «ястреба»: «Давно выступает в КХЛ», «Зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и по человеческим качествам, и по профессиональным», «Надежный командный игрок». Итоговое резюме Сопина выглядело монументально-обнадеживающим — «Мы очень рады, что он теперь в нашем клубе!».
А сегодня, 21 июля, спустя лишь полтора месяца с момента заключения контракта с Джесси Блэкером, тот же телеграм-канал «ХК “Авангард” Омск» сообщил о расторжении контракта с 34-летним защитником, подчеркнув два момента: «по соглашению сторон» и «без выплаты компенсации». Любопытно, что тот же самый генеральный менеджер омской команды Алексей Сопин, очень радовавшийся 1,5 месяца назад, теперь сообщает следующее: «Мы понимаем, что решение расстаться с Джесси необычное: игрок даже не успел провести ни одной тренировки с нами».
Остается надеяться, что омским болельщикам, которые отреагировали на сегодняшнюю новость 1700 смеющимися лайками, не будет грустно от игры команды «Авангард» в наступающем сезоне.
Ранее «КП в Омске» сообщала, что омский хоккейный клуб расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым.