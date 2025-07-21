Омский «Авангард» выгнал игрока, которого пригласил всего 1,5 месяца назад

6 июня, в телеграм-канале «ХК “Авангард” Омск», было с помпой объявлено о заключении контракта на два года с защитником Джесси Блэкером. Генеральный менеджер омской команды Алексей Сопин не скупился на восторженные эпитеты в адрес новоявленного «ястреба»: «Давно выступает в КХЛ», «Зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и по человеческим качествам, и по профессиональным», «Надежный командный игрок». Итоговое резюме Сопина выглядело монументально-обнадеживающим — «Мы очень рады, что он теперь в нашем клубе!».