В Италии отменили концерт с участием Валерия Гергиева

27 июля в рамках музыкального фестиваля Un'Estate da Re в Королевском дворце Казерты планировалось совместное выступление Валерия Гергиева с филармоническим оркестром Салерно и солистами Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Чайковского и других русских композиторов. Последний раз Гергиев выступал в Италии 23 февраля 2022 года.