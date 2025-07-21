В Италии отменили концерт с участием Валерия Гергиева

Концерт с участием известного российского дирижера вызвал опасения со стороны организаторов — они опасались, что украинские диаспоры могут провести протестные акции во время выступления маэстро. Беспокойство вызвала массовая скупка билетов представителями украинских общин, сообщают «Ведомости».
О том, что Министерство культуры Италии подвергло критике решение местных властей пригласить Гергиева, писал РБК.
Ранее вице-спикер Европарламента Пина Пичерно, представляющая итальянскую Демократическую партию, публично требовала отмены мероприятия на своей странице в соцсети X, отмечал ТАСС. До этого она неоднократно добивалась срыва культурных проектов с участием российских деятелей искусства.
27 июля в рамках музыкального фестиваля Un'Estate da Re в Королевском дворце Казерты планировалось совместное выступление Валерия Гергиева с филармоническим оркестром Салерно и солистами Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Чайковского и других русских композиторов. Последний раз Гергиев выступал в Италии 23 февраля 2022 года.
В посольстве России в Италии заявили, что скандальная ситуация, искусственно созданная вокруг концерта российского дирижера, показала, что в Италии при поддержке властей действуют достаточно активные и деструктивные силы, которые делают все, чтобы поссорить народы стран.
«Грустно смотреть на Италию, правительство которой вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции», — отметил посол России в Риме Алексей Парамонов.