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В Италии отменили концерт с участием Валерия Гергиева

Администрация Королевского дворца в Казерте приняла решение отменить запланированный на 27 июля концерт с участием российского маэстро Валерия Гергиева. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Концерт с участием известного российского дирижера вызвал опасения со стороны организаторов — они опасались, что украинские диаспоры могут провести протестные акции во время выступления маэстро. Беспокойство вызвала массовая скупка билетов представителями украинских общин, сообщают «Ведомости».

О том, что Министерство культуры Италии подвергло критике решение местных властей пригласить Гергиева, писал РБК.

Ранее вице-спикер Европарламента Пина Пичерно, представляющая итальянскую Демократическую партию, публично требовала отмены мероприятия на своей странице в соцсети X, отмечал ТАСС. До этого она неоднократно добивалась срыва культурных проектов с участием российских деятелей искусства.

27 июля в рамках музыкального фестиваля Un'Estate da Re в Королевском дворце Казерты планировалось совместное выступление Валерия Гергиева с филармоническим оркестром Салерно и солистами Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Чайковского и других русских композиторов. Последний раз Гергиев выступал в Италии 23 февраля 2022 года.

Валерий Гергиев — российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года, генеральный директор Большого театра с 1 декабря 2023 года. В конце 2023 года он стал сопредседателем Союза театральных деятелей России и доверенным лицом Владимира Путина.

В посольстве России в Италии заявили, что скандальная ситуация, искусственно созданная вокруг концерта российского дирижера, показала, что в Италии при поддержке властей действуют достаточно активные и деструктивные силы, которые делают все, чтобы поссорить народы стран.

«Грустно смотреть на Италию, правительство которой вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции», — отметил посол России в Риме Алексей Парамонов.