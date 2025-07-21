В Большереченском зоопарке родился жеребёнок с необычным пятном на лбу

Большереченский зоопарк поделился радостной новостью: в секции «Копытные животные» появился долгожданный жеребёнок. Домашняя лошадь по кличке Живопись подарила жизнь малышке, которая сразу привлекла внимание необычной отметиной на лбу — пятнышком в форме вопросительного знака.
«Эта диковинная загадка просто не может нести за собой грустный посыл, поэтому у нас есть все основания полагать, что эта метка — знак благополучия», — отметили в зоопарке.
Сейчас мама и детёныш живут отдельно от жеребца-отца, чтобы избежать конфликтов. Уже через несколько часов после рождения малышка встала на ноги и начала следовать за мамой, осваивая «язык взаимодействия».
Рождение стало не только добрым знаком, но и настоящим событием: в зоопарке не было пополнения среди домашних лошадей более шести лет.
Посетители уже могут увидеть жеребёнка. А для тех, кто верит в знаки, сотрудники предлагают интерактив: «Подойдите к вольеру и задайте вопрос, на который можно ответить “да” или “нет”. Если девочка приблизится к вам (а это происходит не всегда), значит, ответ положителен».