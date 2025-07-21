В Большереченском зоопарке родился жеребёнок с необычным пятном на лбу

Посетители уже могут увидеть жеребёнка. А для тех, кто верит в знаки, сотрудники предлагают интерактив: «Подойдите к вольеру и задайте вопрос, на который можно ответить “да” или “нет”. Если девочка приблизится к вам (а это происходит не всегда), значит, ответ положителен».