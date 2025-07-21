Температура воды в Волге на 21 июля 2025 года: где купаться теплее всего

ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовало свежие данные о температуре воды в Волге.
Самара — у городских пляжей Волга прогрелась до +23 °C. Купание комфортное, пляжи ждут отдыхающих.
Тольятти (Куйбышевское водохранилище) — вода теплее, свыше +24 °C. Здесь Волга традиционно прогревается сильнее из-за особенностей водохранилища.
Сызрань (Саратовское водохранилище) — самая высокая температура, около +26 °C.
По словам синоптиков, скорость прогрева зависит от глубины и течения. При жаре свыше +30 °C верхние два метра воды могут достичь +25 °C за 5−7 дней, но на глубине более 10 метров температура обычно ниже на 3−4 градуса.
В регионе действует жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально с 22 по 25 июля 2025 года.