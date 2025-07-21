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Температура воды в Волге на 21 июля 2025 года: где купаться теплее всего

В Самарской области продолжается жара и реки заметно прогрелись.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 79% 756 мм рт. ст. +26°

ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовало свежие данные о температуре воды в Волге.

Самара — у городских пляжей Волга прогрелась до +23 °C. Купание комфортное, пляжи ждут отдыхающих.

Тольятти (Куйбышевское водохранилище) — вода теплее, свыше +24 °C. Здесь Волга традиционно прогревается сильнее из-за особенностей водохранилища.

Сызрань (Саратовское водохранилище) — самая высокая температура, около +26 °C.

По словам синоптиков, скорость прогрева зависит от глубины и течения. При жаре свыше +30 °C верхние два метра воды могут достичь +25 °C за 5−7 дней, но на глубине более 10 метров температура обычно ниже на 3−4 градуса.

В регионе действует жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально с 22 по 25 июля 2025 года.