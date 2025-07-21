В семи городах Челябинской области объявлен режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) вводится в шести городах Челябинской области. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.
— Промышленные предприятиям региона продолжают выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов, — говорится в сообщении.
По данным регионального Гидрометцентра, режим НМУ в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Златоусте, Коркино и Сатке будет действовать до 19:00 22 июля. В Аше его снимут на восемь часов раньше — в 11:00.
В дни неблагоприятных метеоусловий детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать длительного пребывания на улице. Ветер и температурные инверсии препятствуют рассеиванию выбросов, что приводит к образованию плотной пелены смога.