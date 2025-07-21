МВД объявило в розыск известного новосибирского бизнесмена Насоленко

Уголовное дело о неуплате налогов возбудили в отношении Насоленко в октябре 2020-го. По версии следствия, экс-руководитель «Ритейл центра», чтобы не платить налоги, делал фиктивные документы с подконтрольным юрлицом о якобы поставленных его организации товарах. С 30 сентября 2016-го по 1 июня 2018-го, он необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС: включил в налоговые декларации ложные данные о размере подлежащих уплате налогов, считают правоохранители.