МВД объявило в розыск известного новосибирского бизнесмена Насоленко

МВД объявило в федеральный розыск экс-директора ООО «Ритейл центр», бывшего совладельца магазинов «Бахетле» и «Добрянка» в Новосибирске Евгения Насоленко. Информация о бизнесмене появилась в официальной базе МВД РФ. О причинах розыска не сообщается.
Напомним, в январе 2023 года суд дал новосибирскому бизнесмену условный срок (три года) за уклонение от уплаты налогов более чем на 173 миллиона рублей. Тогда предприниматель, которого признали банкротом в 2017 году, вину не признал.
Уголовное дело о неуплате налогов возбудили в отношении Насоленко в октябре 2020-го. По версии следствия, экс-руководитель «Ритейл центра», чтобы не платить налоги, делал фиктивные документы с подконтрольным юрлицом о якобы поставленных его организации товарах. С 30 сентября 2016-го по 1 июня 2018-го, он необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС: включил в налоговые декларации ложные данные о размере подлежащих уплате налогов, считают правоохранители.
Евгений Насоленко вместе с братом Виталием создали и были основными владельцами группы компаний «Новые торговые сети». Наибольшее развитие она получила как франчайзи сети «Пятерочка», но после отзыва лицензии фирма работала как «Универсам удачных покупок».