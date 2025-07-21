Открыт механизм, мешающий Атлантике прогревать Баренцево море

В прошлом теплые воды, поступающие из Атлантического океана, охлаждались в западной части Баренцева моря в результате теплообмена с холодным воздухом и затем погружались под более пресные воды в восточной части этого водоема. В последние десятилетия воды атлантических течений стали теплее, в результате чего они уже не успевают охладиться до низких температур в западной части Баренцева моря, что, предположительно, может привести к усиленному проникновению теплых вод из Атлантики в российскую Арктику.