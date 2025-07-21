В Таганроге выставили на торги недостроенную многоэтажку за 52 млн рублей

Недостроенную многоэтажку в Таганроге выставили на торги за 52 млн рублей. Информацию об этом опубликовали на портале ГИС Торги.
Речь идет о незавершенном строительстве многоквартирного дома Маршала Жукова, 145−1. Начальная цена лота составляет 51,6 млн рублей с учетом НДС.
Степень готовности здания — 81%. Площадь застройки — 901,8 кв. метра, общая площадь здания — 4344,4 кв. метра. Земельный участок под объектом занимает 3022 кв. метра.
Продажу инициировал комитет по управлению имуществом Таганрога. Объект находится в муниципальной собственности. Прием заявок продлится до 19 августа 2025 года. Сами торги состоятся 22 августа.
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