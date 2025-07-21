Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге выставили на торги недостроенную многоэтажку за 52 млн рублей

В Таганроге планируют продать недострой на улице Маршала Жукова.

Источник: Комсомольская правда

Недостроенную многоэтажку в Таганроге выставили на торги за 52 млн рублей. Информацию об этом опубликовали на портале ГИС Торги.

Речь идет о незавершенном строительстве многоквартирного дома Маршала Жукова, 145−1. Начальная цена лота составляет 51,6 млн рублей с учетом НДС.

Степень готовности здания — 81%. Площадь застройки — 901,8 кв. метра, общая площадь здания — 4344,4 кв. метра. Земельный участок под объектом занимает 3022 кв. метра.

Продажу инициировал комитет по управлению имуществом Таганрога. Объект находится в муниципальной собственности. Прием заявок продлится до 19 августа 2025 года. Сами торги состоятся 22 августа.

Подпишись на нас в Telegram.