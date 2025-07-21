«Отказывались добровольно уплачивать средства». Прокуратура сказала о взыскании 650 000 рублей с белорусских выпускников, не отработавших распределение

В ведомстве привели несколько примером. Так, житель Ивановского района на протяжении трех лет учился в Пинском государственном колледже строителей. Он окончил учебы и его направили на работу в агропредприятие Пинского района. Но на место работы выпускник не пришел. Исходя из расчетов, расходы за время его обучения в колледже составили более 14 000 рублей. Сумму взыскали по иску, который был предъявлен прокурором.