«Отказывались добровольно уплачивать средства». Прокуратура сказала о взыскании 650 000 рублей с белорусских выпускников, не отработавших распределение

Прокуратура сказала о взыскании 650 тысяч с не отработавших распределение белорусов. Подробности раскрыли в пресс-службе прокуратуры Брестской области.
Сотрудниками прокуратуры Брестской области были проанализированы ситуации, когда выпускники высших и средних специальных учреждений образования, которые обучались за счет средств республиканского и местных бюджетов, не отработали установленный законом срок.
В частности, речь идет о том, когда выпускники не пришли на работу или же, начав работать, были уволены за виновные действия в момент отработки. К примеру, за прогул.
«Как правило, молодые люди отказывались добровольно уплачивать средства», — отметили в прокуратуре.
И добавили: при названном развитии событий со стороны прокуроров предъявлялись в суд иски, связанные со взысканием с таких выпускников расходов на обучение. Впоследствии выпускники дополнительно возмещали в доход государства и судебные расходы.
«В истекшем периоде 2025 года органы прокуратуры Брестской области предъявили к выпускникам 62 иска в сумме свыше 650 тыс. рублей — все рассмотренные судами исковые заявления удовлетворены в полном объеме», — привели данные в пресс-службе.
В ведомстве привели несколько примером. Так, житель Ивановского района на протяжении трех лет учился в Пинском государственном колледже строителей. Он окончил учебы и его направили на работу в агропредприятие Пинского района. Но на место работы выпускник не пришел. Исходя из расчетов, расходы за время его обучения в колледже составили более 14 000 рублей. Сумму взыскали по иску, который был предъявлен прокурором.
И еще пример: житель города Ивацевичи не начал работать по распределению в сельхозпредприятии, куда его направили. С выпускника взыскали затраченные государством деньги на его обучение в размере 14,5 тысячи рублей.
«На практике вступившие в силу судебные решения данной категории редко исполнялись в добровольном порядке — инициировано их принудительное исполнение», — отметили в ведомстве.
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