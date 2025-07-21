Более тысячи человек приняли участие в «Пермском велофесте»

Впервые за пять лет состоялся масштабный заезд на велосипедах «Пермский велофест», и теперь он, по словам организаторов, будет ежегодным. Заезд объединил более тысячи любителей велосипедного спорта.
Опытные велосипедисты смогли проверить себя на дистанции 26 км в велогонке ПРО «Критериум». Среди мужчин первым стал Данил Конотоп, у женщин победу завоевала Наталья Шкурко.
В соревнованиях для самых маленьких участников «Беговелик» приняли участие ребята от 2 до 6 лет. Для взрослых прошли любительские заезды на дистанции 2,6 км, а массовый заезд собрал почти тысячу участников.
Еще одна велогонка, «Темные ночи», пройдет в Перми 16 августа. Можно будет пробежать или проехать по вечернему центру города. Участникам предлагаются дистанции:
— бег: 2 км, 5 км, 10 км,
— вело: 10 км, 20 км.
Зарегистрироваться на «Темные ночи» можно здесь.