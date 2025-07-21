Центральные бульвары Москвы превратились в большие спортивные площадки

«Многие заходят поиграть в баскетбол по дороге домой, на работу. Кто-то ни разу не пробовал, а кто-то вспоминает молодость. Гости самых разных возрастов — и дедушки, и бабушки, и мальчики, и девочки. Помню, зашла бабушка: казалось бы, 82 года, а с ходу закинула три мяча и пошла дальше по своим делам. Баскетбол, спорт и любые хобби в целом отлично объединяют. Здесь я познакомился с хорошими людьми и заново влюбился в баскетбол, когда, казалось бы, был уже в шаге от того, чтобы его бросить. Открыл для себя совершенно другую его сторону. Еще очень понравилось тренировать детей — в прошлом я занимался со своей школьной командой», — отмечает тренер Олег.