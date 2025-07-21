Минтранс рассказал о ситуации в аэропортах Москвы и Петербурга

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Число пассажиров в терминалах аэропортов московского узла и петербургского «Пулково» не превышает их пропускную способность, в авиагавани Нижнего Новгорода превышение составило 84%, сообщили в Минтрансе РФ.
«Количество пассажиров в терминалах аэропортов московского узла и “Пулково” не превышает их пропускную способность. В Нижнем Новгороде превышение составило 84%», — сообщили в Минтрансе.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.