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Минтранс рассказал о ситуации в аэропортах Москвы и Петербурга

Число пассажиров в терминалах «Пулково» не превысило пропускную способность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Число пассажиров в терминалах аэропортов московского узла и петербургского «Пулково» не превышает их пропускную способность, в авиагавани Нижнего Новгорода превышение составило 84%, сообщили в Минтрансе РФ.

«Количество пассажиров в терминалах аэропортов московского узла и “Пулково” не превышает их пропускную способность. В Нижнем Новгороде превышение составило 84%», — сообщили в Минтрансе.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.