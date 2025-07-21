В Иркутской области увеличили число медработников, получающих выплаты

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в региональный закон, которые позволяют большему числу медицинских специалистов претендовать на единовременные выплаты. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, теперь финансовую поддержку смогут получить не только переехавшие врачи и медсестры, но и местные кадры, впервые устраивающиеся в медучреждения городов с населением от 50 до 100 тысяч человек.