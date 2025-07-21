В Иркутской области увеличили число медработников, получающих выплаты

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в региональный закон, которые позволяют большему числу медицинских специалистов претендовать на единовременные выплаты. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, теперь финансовую поддержку смогут получить не только переехавшие врачи и медсестры, но и местные кадры, впервые устраивающиеся в медучреждения городов с населением от 50 до 100 тысяч человек.
Право на выплаты распространяется на больницы и поликлиники Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска, а также на медицинские организации в северных территориях с численностью жителей менее 50 тысяч. Обязательное условие — оформление трудового договора после 1 января 2025 года.
Размер помощи зависит от места работы и должности. Например, врачи в Усть-Илимске получат два миллиона рублей, а средний медперсонал — миллион. В Черемхово и Усолье-Сибирском специалисты смогут рассчитывать на 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно.
— Раньше такая поддержка предусматривалась только для медиков, переехавших в регион. Сейчас мы даем возможность и местным выпускникам, которые хотят работать в районных больницах, получить ощутимую финансовую помощь. Это серьезный шаг для привлечения молодых специалистов в муниципальные учреждения, — пояснил министр здравоохранения Андрей Модестов.
Расширение мер поддержки направлено на решение проблемы нехватки медицинских кадров в районах области и создание условий для трудоустройства выпускников медвузов и колледжей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске и Вихоревке после капремонта откроют две школы.