Детская железная дорога появится в Перми не ранее 2030 года

Компания «РЖД» завершила разработку проектной документации для первых двух этапов строительства Пермской детской железной дороги. В рамках проекта запланировано возведение Кругового депо, которое будет выполнять функции учебно-экспозиционного центра, а также прокладка узкоколейных путей от станции Пермь I до депо. Об этом сообщает издание «Текст».
Как уточнили в «РЖД», строительные работы начнутся не раньше 2026 года — при условии выделения необходимого финансирования. По информации Министерства транспорта, полностью завершить строительство и ввести детскую железную дорогу в эксплуатацию планируется не ранее 2030 года.