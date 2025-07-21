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Детская железная дорога появится в Перми не ранее 2030 года

Завершено проектирование первого и второго этапов.

Источник: Комсомольская правда

Компания «РЖД» завершила разработку проектной документации для первых двух этапов строительства Пермской детской железной дороги. В рамках проекта запланировано возведение Кругового депо, которое будет выполнять функции учебно-экспозиционного центра, а также прокладка узкоколейных путей от станции Пермь I до депо. Об этом сообщает издание «Текст».

Как уточнили в «РЖД», строительные работы начнутся не раньше 2026 года — при условии выделения необходимого финансирования. По информации Министерства транспорта, полностью завершить строительство и ввести детскую железную дорогу в эксплуатацию планируется не ранее 2030 года.