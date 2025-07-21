Детская железная дорога появится в Перми не ранее 2030 года

Как уточнили в «РЖД», строительные работы начнутся не раньше 2026 года — при условии выделения необходимого финансирования. По информации Министерства транспорта, полностью завершить строительство и ввести детскую железную дорогу в эксплуатацию планируется не ранее 2030 года.