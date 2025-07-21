Молдавские перевозчики просят Европу защитить их: Очередная акция протеста состоится перед зданием представительства ЕС

Транспортники снова проведут протест 22 июля (завтра) в 11:00 у представительства ЕС в Молдове.
Цель — обратить внимание на несоответствующие европейским стандартам действия правительства и транспортных ведомств — Министерства инфраструктуры (MIDR) и Нацагентства по автотранспорту (APOTA).
Это продолжение серии акций: ранее 9 июля перевозчики уже выражали недовольство.
Ключевые требования:
— Ускоренное утверждение новой методики тарифов.
— Отмена интеграции e-GSP в e-Bilet.
— Отмена требования по адаптации транспорта для людей с особыми потребностями.
Позиция MIDR: Министерство открыто к диалогу. Методика тарифов почти готова, а проекты e-Bilet и e-GPS (для цифровизации и прозрачности) обсуждаются.
Выход на протест APOTA в такую жару — показатель их стойкости и решительности.
Источник: t.me/nemdnews.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове вступили в силу новые правила ввоза и вывоза наличной валюты: Изменилась сумма — об этом надо знать, чтобы не остаться без денег.
Каждый, кто пересекает границу, должен знать их, чтобы избежать проблем на таможне (далее…).
Возмущаться надо вовремя: Почему члены правящей в Молдове партии ПАС и провластные эксперты начинают говорить правду о режиме только когда их отлучают от кормушки.
Сейчас, когда сняли с довольствия, можно пылать «справедливым» гневом, «благородным» возмущением, воздевать руки вверх — «Доколе будет продолжаться это безобразие?!» (далее…).
Власти Молдовы испугались: Блоку «Победа» отказано в участии в парламентских выборах 28 сентября.
Во время заседания ЦИК у стен центризбиркома прошел митинг протеста [видео] (далее…).