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Молдавские перевозчики просят Европу защитить их: Очередная акция протеста состоится перед зданием представительства ЕС

Это продолжение серии акций: ранее 9 июля перевозчики уже выражали недовольство.

Источник: Комсомольская правда

Транспортники снова проведут протест 22 июля (завтра) в 11:00 у представительства ЕС в Молдове.

Цель — обратить внимание на несоответствующие европейским стандартам действия правительства и транспортных ведомств — Министерства инфраструктуры (MIDR) и Нацагентства по автотранспорту (APOTA).

Это продолжение серии акций: ранее 9 июля перевозчики уже выражали недовольство.

Ключевые требования:

— Ускоренное утверждение новой методики тарифов.

— Отмена интеграции e-GSP в e-Bilet.

— Отмена требования по адаптации транспорта для людей с особыми потребностями.

Позиция MIDR: Министерство открыто к диалогу. Методика тарифов почти готова, а проекты e-Bilet и e-GPS (для цифровизации и прозрачности) обсуждаются.

Выход на протест APOTA в такую жару — показатель их стойкости и решительности.

Источник: t.me/nemdnews.

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