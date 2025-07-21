Бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин хочет обжаловать 10 лет колонии

Бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин, осужденный за мошенничество на выборах в гордуму в 2020 году, собирется подавать кассационную жалобу на приговор, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа». Напомним, экс-чиновника арестовали в феврале 2021 года сотрудники УФСБ и СКР по региону.
В кабинете вице-мэра, управе Коминтерновского района и избирательной комиссии того же муниципалитета прошли обыски, как и в доме Бавыкиных в Новой Усмани. У супругов изъяли 175 тысяч рублей и 570 тысяч рублей, которые находились в сумочке их дочери.
В декабре прошлого года Бавыкина отправили на 10 лет в колонию общего режима. Его бывшему заместителю по управе Светлане Васьковой дали 5 лет колонии.