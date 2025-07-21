Бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин хочет обжаловать 10 лет колонии

В кабинете вице-мэра, управе Коминтерновского района и избирательной комиссии того же муниципалитета прошли обыски, как и в доме Бавыкиных в Новой Усмани. У супругов изъяли 175 тысяч рублей и 570 тысяч рублей, которые находились в сумочке их дочери.