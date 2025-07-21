В Зиминском районе продолжают восстанавливать электричество после урагана

По данным губернатора Игоря Кобзева, к 18:00 21 июля электричество вернули в 13 населенных пунктах Усть-Удинского, Балаганского и Зиминского районов. Однако в семи поселениях, включая город Зима, еще 973 дома с 5780 жителями остаются без света. Также без электроснабжения продолжают работать пять социальных учреждений. Работы будут продолжаться до тех пор, пока не стемнеет.