В Зиминском районе продолжают восстанавливать электричество после урагана

Мощный ветер обрушился на Иркутскую область вечером 20 июля, оставив после себя поваленные деревья, сорванные кровли и массовые отключения электроэнергии. Особенно сильно пострадал Зиминский район, где аварийные бригады продолжают восстановительные работы даже спустя сутки после стихии.
По данным губернатора Игоря Кобзева, к 18:00 21 июля электричество вернули в 13 населенных пунктах Усть-Удинского, Балаганского и Зиминского районов. Однако в семи поселениях, включая город Зима, еще 973 дома с 5780 жителями остаются без света. Также без электроснабжения продолжают работать пять социальных учреждений. Работы будут продолжаться до тех пор, пока не стемнеет.
Синоптики предупреждают о новых испытаниях: 22 июля регион ждут грозы, сильные дожди и порывы ветра до 20 м/с. Местным жителям рекомендуют соблюдать осторожность и следить за актуальными прогнозами погоды.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое школьников возвращались с прогулки, когда с ними случилось страшное.