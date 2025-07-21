В Минске горячую воду начнут отключать в августе с 6 числа

Минчанам сказали, что принимаются меры, связанные с уменьшением сроков отключения горячей воды в момент проведения плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025—2026 годов. Период прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращен. В организациях обращают внимание: при успешных испытаниях и отсутствии дефектов, которые подразумевают проведение незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток.