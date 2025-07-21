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Омичи иронично отреагировали на залежи песка вдоль дороги

Чтобы привлечь внимание к проблеме жители городка Нефтяников решили использовать детские приспособления для игр.

Источник: Комсомольская правда

Пост о засыпанных песком парковочных карманов вдоль улицы Андрианова появился сегодня, 21 июля, в телеграм-канале «Омский новостной поезд». Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, омичи решили визуально превратить неубранные места в детскую песочницу.

«Добрый день! Хожу по улице Андрианова вдоль забора Советского парка — все парковочные карманы засыпаны песком, ливневки тоже засыпаны песком и мусором. У перекрестка Андрианова и проспекта Культуры — тоже куча песка, причем, этот песок лежит уже не первый год! Зачастую в наших дворах нет таких песочниц — может, можно нам выйти с детьми играть на обочину?», — задается вопросом автор поста.

На опубликованных фотографиях видно, что омичи подошли к проблеме не с ненавистью в власти, а с добрым юмором — на кучи песка участники акции положили детские игрушки для игры в песочнице. На пост отреагировала администрация города Омска, сообщившая в комментарии, что работы по очистке указанных участков от песка и мусора будут включены в план работ до конца текущего сезона.