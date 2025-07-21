Омичи иронично отреагировали на залежи песка вдоль дороги

«Добрый день! Хожу по улице Андрианова вдоль забора Советского парка — все парковочные карманы засыпаны песком, ливневки тоже засыпаны песком и мусором. У перекрестка Андрианова и проспекта Культуры — тоже куча песка, причем, этот песок лежит уже не первый год! Зачастую в наших дворах нет таких песочниц — может, можно нам выйти с детьми играть на обочину?», — задается вопросом автор поста.