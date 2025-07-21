Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области

Волонтеры Народного фронта доставили более 10,5 тонны воды жителям Запорожья.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Волонтеры Молодежки Народного фронта доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям Запорожской области, оставшимся без света и воды в результате обстрелов ВСУ, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

«Волонтёры доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям шести населённых пунктов Запорожья, которые из-за ударов ВСУ временно остались без света и воды», — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что за два дня добровольцы передали гуманитарную помощь в Каменку-Днепровскую, Энергодар, Токмак, Черниговку, Мелитополь и Бердянск.

«По пути к городам мы видели, как вражеские БПЛА летят в небе на юг региона. Когда подъезжали к Энергодару, ВСУ нанесли удар вблизи Запорожской АЭС — нам пришлось выезжать на другую дорогу, потому что первоначальная — была в огне, лес загорелся. Вторая группа видела также артиллерийский обстрел», — приводятся в сообщении слова координатора Молодежки Народного фронта в Запорожской области Никиты Романенко.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше