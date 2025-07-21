Волонтеры Народного фронта доставили воду жителям Запорожской области

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Волонтеры Молодежки Народного фронта доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям Запорожской области, оставшимся без света и воды в результате обстрелов ВСУ, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
«Волонтёры доставили более 10,5 тонны питьевой воды жителям шести населённых пунктов Запорожья, которые из-за ударов ВСУ временно остались без света и воды», — говорится в сообщении.
В организации уточнили, что за два дня добровольцы передали гуманитарную помощь в Каменку-Днепровскую, Энергодар, Токмак, Черниговку, Мелитополь и Бердянск.
«По пути к городам мы видели, как вражеские БПЛА летят в небе на юг региона. Когда подъезжали к Энергодару, ВСУ нанесли удар вблизи Запорожской АЭС — нам пришлось выезжать на другую дорогу, потому что первоначальная — была в огне, лес загорелся. Вторая группа видела также артиллерийский обстрел», — приводятся в сообщении слова координатора Молодежки Народного фронта в Запорожской области Никиты Романенко.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.