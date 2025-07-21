В Воронежском заповеднике прошел День летучих мышей

В субботу в Воронежском заповеднике прошло совместное мероприятие с Центром охраны животных «Наша природа» — День летучих мышей.
Зоологи и волонтёры «Нашей природы» познакомили посетителей со своими подопечными, живыми мышами, который привезли с собой. Равссказали о роли летучих мышей в природе, об особенностях их биологии, о работе своей организации, проводили игры с детьми.
В визит-центре заповедника гости смогли увидеть зоологическую коллекцию видов рукокрылых, которая берет начало с 1932 года и представляет научную ценность. Энтомолог, главный научный сотрудник Виктор Емец и лаборант Надежда Емец представили выставку «Трофические связи летучих мышей в лесных экосистемах» с коллекцией насекомых, которыми питаются рукокрылые. Также состоялся научно-популярный лекторий, на котором выступили Анастасия Кадетова, научный сотрудник Московского зоопарка, и Елена Шерстяных, директор АНО «Наша природа».
Все желающие смогли сфотографироваться с летучими мышками.