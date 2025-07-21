В каких водоемах Беларуси не рекомендовано купаться

Согласно сообщению центра, было проведено исследование 825 проб воды из водоемов. В ряде случаев найдены несоответствия по микробиологическим показателям. Некоторые ранее введенные ограничения остались, но добавились новые. Среди таковых — пляж № 3 на правом берегу реки Сож (агрогородок Литвиновичи, Кормянский район). Там запрещены купание и водные виды спорта. Добавилось ограничение и на пляже на реке Днепр в районе улицы Фатина (Могилев) — здесь запретили купание для детей, тогда как купание для взрослых и занятия спортом разрешены.