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В каких водоемах Беларуси не рекомендовано купаться

В Беларуси ввели несколько новых ограничений на купание. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Источник: Агентство «Москва»

Согласно сообщению центра, было проведено исследование 825 проб воды из водоемов. В ряде случаев найдены несоответствия по микробиологическим показателям. Некоторые ранее введенные ограничения остались, но добавились новые. Среди таковых — пляж № 3 на правом берегу реки Сож (агрогородок Литвиновичи, Кормянский район). Там запрещены купание и водные виды спорта. Добавилось ограничение и на пляже на реке Днепр в районе улицы Фатина (Могилев) — здесь запретили купание для детей, тогда как купание для взрослых и занятия спортом разрешены.

Продолжает действовать полный запрет (купание и водный спорт) в зонах купания № 1 и № 2 на озере Юбилейном (Гродно); на пляже на реке Днепр у Центра олимпийского резерва (Жлобин); пляже в агрогородке Полыковичи. Запрещено купание для детей и взрослых на пляже в парке «Приднепровский» (Жлобин).

При этом были сняты ограничения на пляже на реке Днепр в районе улицы Правобереговой города Дубровно. Там снова разрешили купание и занятия водными видами спорта.