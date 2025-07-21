Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России

На прошлой неделе в пресс-службе столичном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента на главного редактора «Дождя»** Тихона Дзядко*, ведущую телеканала Екатерину Котрикадзе* и журналистку Валерию Ратникову*.