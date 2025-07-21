Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Против журналистки «Дождя»** (внесен в список иноагентов) Анны Монгайт* (признана иноагентом) возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«В отношении Анны Монгайт* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ “Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ”, — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе в пресс-службе столичном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента на главного редактора «Дождя»** Тихона Дзядко*, ведущую телеканала Екатерину Котрикадзе* и журналистку Валерию Ратникову*.
* Физические лица, признанные иноагентами на территории РФ.
** СМИ, выполняющее функции иноагента.