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Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России

Против журналистки «Дождя» Анны Монгайт возбудили дело о фейках о ВС России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Против журналистки «Дождя»** (внесен в список иноагентов) Анны Монгайт* (признана иноагентом) возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«В отношении Анны Монгайт* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ “Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ”, — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе в пресс-службе столичном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента на главного редактора «Дождя»** Тихона Дзядко*, ведущую телеканала Екатерину Котрикадзе* и журналистку Валерию Ратникову*.

* Физические лица, признанные иноагентами на территории РФ.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.