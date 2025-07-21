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Каждый четвертый работодатель в Самаре считает спортсменов более продуктивными

В Самаре отношение работодателей к спорту сотрудников оказалось неоднозначным.

В Самаре отношение работодателей к физической активности сотрудников оказалось неоднозначным.

Почти половина компаний (49%) не видит различий в продуктивности между теми, кто регулярно занимается спортом, и теми, кто им не увлекается.

25% работодателей считают, что активные сотрудники продуктивнее. Только 5% организаций думают, что спорт мешает работе. Они утверждают, что увлеченные спортом чаще получают травмы и берут больничные, увеличивая нагрузку на коллег.

Для большинства компаний (65%) спортивная подготовка соискателей не имеет значения при трудоустройстве. Вместе с тем треть работодателей (33%) считают хорошую физическую форму плюсом при равных профессиональных качествах кандидатов. Только 1% воспринимает ее как недостаток.

Поддержка физической активности сотрудников в самарских компаниях пока редкость. Лишь четверть работодателей стимулируют персонал заниматься спортом. Частичную или полную компенсацию занятий спортом предлагают 5% компаний, а физкультминутки на рабочем месте — только 3%.

Ранее мы писали, что в регионе пресечена незаконная трудовая деятельность сорока мигрантов.