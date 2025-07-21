Ветеринарным работникам подняли надбавку к зарплате

Изменения внесены в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси от 19 июня 2019 года № 36.
Как отметили в министерстве, увеличен размер надбавки за специфику ветеринарной деятельности со 110% до 155% оклада. Данная надбавка имеет адресную направленность и устанавливается для ветеринарных работников бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности.
Кроме того, увеличены размеры средств, предусматриваемые в соответствующих бюджетах на установление надбавок за сложность и напряженность руководителям, специалистам и другим служащим, а также за характер труда рабочим в бюджетных организациях. К примеру, если раньше на установление надбавки за сложность и напряженность руководителям, специалистам и другим служащим, а также за характер труда рабочим бюджетных организаций государственной ветеринарной службы, содержащихся за счет средств местных бюджетов, направлялись средства в размере 90% от суммы их окладов, то сейчас — 120%.
Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2025 года.