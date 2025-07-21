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Ветеринарным работникам подняли надбавку к зарплате

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси скорректировало размеры надбавок, устанавливаемых работникам бюджетных организаций аграрного сектора. Это предусмотрено постановлением министерства от 10 июля 2025 года № 59, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили БЕЛТА в Минсельхозпроде.

Источник: Freepik

Изменения внесены в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси от 19 июня 2019 года № 36.

Как отметили в министерстве, увеличен размер надбавки за специфику ветеринарной деятельности со 110% до 155% оклада. Данная надбавка имеет адресную направленность и устанавливается для ветеринарных работников бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности.

Кроме того, увеличены размеры средств, предусматриваемые в соответствующих бюджетах на установление надбавок за сложность и напряженность руководителям, специалистам и другим служащим, а также за характер труда рабочим в бюджетных организациях. К примеру, если раньше на установление надбавки за сложность и напряженность руководителям, специалистам и другим служащим, а также за характер труда рабочим бюджетных организаций государственной ветеринарной службы, содержащихся за счет средств местных бюджетов, направлялись средства в размере 90% от суммы их окладов, то сейчас — 120%.

Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2025 года.