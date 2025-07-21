В Севастополе ветеран Великой Отечественной отметил 100-летие

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Михаила Латоху. Об этом глава региона сообщил в своем Телеграм-канале.
Развожаев напомнил, что во время Великой Отечественной войны Михаил Степанович был партизаном. «После войны работал шахтером в Горловке, — рассказал губернатор. — Когда начались обстрелы Донбасса, Михаил Степанович выступал на митингах против неонацизма на Украине. После того, как в 2014 году в его дом попали осколки украинских снарядов, переехал в Севастополь, к дочери. Каждый раз говорит, как гордится городом-героем и его жителями».
Развожаев признался, что не устанет восхищаться энергией ветерана: «Он цитирует наизусть Маяковского и с удовольствием играет в шахматы — научился еще в юности, до сих пор это его любимая игра».
Глава региона также сообщил, что Михаил Степанович попросил поставить во дворе его дома столик для шахмат, а еще — чтобы к нему приезжали дети из шахматной школы. «Обязательно этот вопрос решим. Зная, как Михаил Степанович умеет общаться со школьниками, уверен, для ребят будет большая радость», — заключил Развожаев.