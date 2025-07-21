В Севастополе ветеран Великой Отечественной отметил 100-летие

Развожаев напомнил, что во время Великой Отечественной войны Михаил Степанович был партизаном. «После войны работал шахтером в Горловке, — рассказал губернатор. — Когда начались обстрелы Донбасса, Михаил Степанович выступал на митингах против неонацизма на Украине. После того, как в 2014 году в его дом попали осколки украинских снарядов, переехал в Севастополь, к дочери. Каждый раз говорит, как гордится городом-героем и его жителями».