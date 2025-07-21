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В поселениях Пермского округа устанавливают остановки для школьных автобусов

В Пермском округе завершен монтаж остановок для школьников в деревнях Няшино, Замараево, Симонки, Суздалы и Мартьяново.

В Пермском округе завершен монтаж остановок для школьников в деревнях Няшино, Замараево, Симонки, Суздалы и Мартьяново. До конца сезона появится такая остановка в поселке Усть-Пизя. Краевому бюджету это обошлось в 3 млн рублей.

Остановки для школьных автобусов — востребованные объекты. К примеру, ребята из Няшино, Замараево и Симонков обучаются во Фроловской школе. Теперь они смогут комфортно дожидаться автобуса в любую погоду.

Проект по установке остановок для школьных автобусов реализуется с прошлого года. За 2024 год в регионе на маршрутах школьных автобусов в 128 населенных пунктах появилось 150 новых остановок.