В поселениях Пермского округа устанавливают остановки для школьных автобусов

В Пермском округе завершен монтаж остановок для школьников в деревнях Няшино, Замараево, Симонки, Суздалы и Мартьяново. До конца сезона появится такая остановка в поселке Усть-Пизя. Краевому бюджету это обошлось в 3 млн рублей.