Боец Алексей Черкайкин из Тайшета погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Алексей Черкайкин из Тайшета. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, защитника Отечества не стало 18 февраля 2025 года в возрасте 45 лет.
— Алексей Черкайкин до окончания школы жил в рабочем поселке Юрты, только после этого перебрался в Тайшет — там и прожил до отправления «за ленточку». В зону СВО отправился, подписав контракт, — рассказывают в администрации.
Герой погиб при выполнении боевого задания. Дома его ждали бабушка, брат и родная тетя. Прощание с Алексеем Черкайкиным прошло днем 21 июля в его родном городе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне специальной военной операции погиб боец Эдуард Бек из Эхирит-Булагатского района. Мужчине было 54 года.