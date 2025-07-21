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Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график

Задержанные из-за ЧП под Ростовом пассажирские поезда начали вводить в график.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, удалось сократить время опоздания 24 поездов, сообщили РЖД.

РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов.

«Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области. На данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов. Ещё пять поездов введены в график», — говорится в сообщении.

Через барьерные места, добавляют РЖД, движение организовано со сниженной скоростью.

«РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении “РЖД Пассажирам”, на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный)», — пишет компания.

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