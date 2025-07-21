В итальянской Казерте отменили концерт Валерия Гергиева

Ранее с критикой в адрес запланированного концерта Валерия Гергиева в Италии также выступила Юлия Навальная. Газета The Guardian сообщила, что по ее мнению участие дирижера в престижном фестивале стало бы «прекрасным подарком для Москвы». Свою позицию выразила и глава ФБК Мария Певчих. По ее словам, приглашение близкого соратника российского президента в ЕС недопустимо, даже несмотря на то, что Гергиев не включен в европейские санкционные списки.