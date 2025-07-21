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Обновленные учебники по истории получили школы Таганрога

В Таганроге школьники начнут учиться по обновленным учебникам.

Источник: Комсомольская правда

Школы Таганрога получили обновленные учебники по истории. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Все школы уже получили новую литературу, всего 16 306 экземпляров книг. На их закупку в минобразования региона потратили более 3 млн рублей, — рассказала Светлана Камбулова.

Учебники созданы на основе лучших действующих изданий, они были дополнены современными научными данными и актуальными материалами. Авторами выступили ведущие специалисты исторического профиля: помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

В программе расширили материалы о вкладе России в мировую историю. Особое внимание уделено развитию отечественной науки, культуры и искусства. Учебники содержат подробную информацию о ключевых исторических событиях и выдающихся личностях.

— Новый учебный курс начнется с 1 сентября 2025 года для учеников 5−7 классов. В следующем году учащиеся 8−9 классов перейдут на обновленную программу. 10−11 классы перешли на новую систему обучения в 2023 году, — отметила Светлана Камбулова.

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