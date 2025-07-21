Путин присвоил звание «Мать-героиня» трем россиянкам

Кроме того, орденом «Родительская слава» награждены семьи Гопаненко (Ярославская область), Михайловых (Удмуртия), Надейкиных (Московская область), Ошиных (Красноярский край), Первушиных (Свердловская область), Тхагалеговых (Кабардино-Балкария), Чеботаревых (Воронежская область), Черныговых (Иркутская область). Еще восемь семей из Татарстана, Московской области, Калужской области, Вологодской области, Красноярского края, Крыма и Москвы удостоены медали ордена «Родительская слава».