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Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее техническое образование

В ГД внесли проект о праве участников СВО повторно получить среднее образование.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки, сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга.

«Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что документ станет логичным продолжением комплекса мер по поддержке бойцов и их семей.

Парламентарий напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею.

«Об этом он заявил на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. В разговоре с главой государства она тогда отметила, что некоторые военнослужащие после возвращения с фронта не могут работать по специальности из-за полученных травм или из-за других объективных причин», — добавил он.