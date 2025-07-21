Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее техническое образование

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки, сообщил депутат Госдумы Александр Мажуга.
«Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки», — написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что документ станет логичным продолжением комплекса мер по поддержке бойцов и их семей.
Парламентарий напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею.
«Об этом он заявил на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. В разговоре с главой государства она тогда отметила, что некоторые военнослужащие после возвращения с фронта не могут работать по специальности из-за полученных травм или из-за других объективных причин», — добавил он.