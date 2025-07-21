Бойцам СВО могут позволить получать второе среднее техническое образование

«Об этом он заявил на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. В разговоре с главой государства она тогда отметила, что некоторые военнослужащие после возвращения с фронта не могут работать по специальности из-за полученных травм или из-за других объективных причин», — добавил он.