Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах

Володин призвал Шадаева разъяснить в ГД штрафы за поиск экстремистских данных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, сообщил РИА Новости источник.

«Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил пригласить на пленарное заседание во вторник, 22 июля, главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о внесении изменений в КоАП в части введения штрафа за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, Володин отметил, что решения, которые требуют всестороннего общественного обсуждения, правительство должно вносить самостоятельно, депутатам не следует брать их на себя.

Законопроект, в который внесена эта поправка, планируется к рассмотрению в третьем чтении во вторник, 22 июля.

Госдума приняла документ во втором чтении на прошлой неделе.

Согласно законопроекту:

за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей;за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше