Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, сообщил РИА Новости источник.
«Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил пригласить на пленарное заседание во вторник, 22 июля, главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о внесении изменений в КоАП в части введения штрафа за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, Володин отметил, что решения, которые требуют всестороннего общественного обсуждения, правительство должно вносить самостоятельно, депутатам не следует брать их на себя.
Законопроект, в который внесена эта поправка, планируется к рассмотрению в третьем чтении во вторник, 22 июля.
Госдума приняла документ во втором чтении на прошлой неделе.
Согласно законопроекту:
за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей;за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.