Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах

за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей;за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.