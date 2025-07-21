В Ростове Центр интеллектуальной транспортной системы возглавил бывший силовик

Известно, что окончил Ростовский юридический институт МВД России, с 1999 года по январь текущего года служил в органах внутренних дел. С 2018 года он там был замначальника Центра автоматизированной фиксации правонарушений на дорогах. А с марта 2022 году и до окончания службы возглавлял его.