В Ростове Центр интеллектуальной транспортной системы возглавил бывший силовик

Глава Ростова Александр Скрябин объявил о новом кадровом назначении в транспортной сфере. Директором Центра интеллектуальной транспортной системы стал бывший силовик Валерий Лаптев.
— В транспортной инфраструктуре города необходимы серьезные изменения: повышение качества городского пассажирского транспорта, оптимизация парковочной системы, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения, — написал в своем Telegram-канале Александр Скрябин.
Известно, что окончил Ростовский юридический институт МВД России, с 1999 года по январь текущего года служил в органах внутренних дел. С 2018 года он там был замначальника Центра автоматизированной фиксации правонарушений на дорогах. А с марта 2022 году и до окончания службы возглавлял его.
С февраля по июнь 2025 года в одном из АТП донской столицы работал заместителем гендиректора по безопасности дорожного движения.
Напомним, что до этого дирекцию по строительству транспортной инфраструктуры Ростова возглавил Сергей Зубанов, ранее работавший в сфере строительства и реконструкции дорог.
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