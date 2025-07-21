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В Ростове Центр интеллектуальной транспортной системы возглавил бывший силовик

В Ростове за день произошли два кадровых назначения в сфере транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова Александр Скрябин объявил о новом кадровом назначении в транспортной сфере. Директором Центра интеллектуальной транспортной системы стал бывший силовик Валерий Лаптев.

— В транспортной инфраструктуре города необходимы серьезные изменения: повышение качества городского пассажирского транспорта, оптимизация парковочной системы, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения, — написал в своем Telegram-канале Александр Скрябин.

Известно, что окончил Ростовский юридический институт МВД России, с 1999 года по январь текущего года служил в органах внутренних дел. С 2018 года он там был замначальника Центра автоматизированной фиксации правонарушений на дорогах. А с марта 2022 году и до окончания службы возглавлял его.

С февраля по июнь 2025 года в одном из АТП донской столицы работал заместителем гендиректора по безопасности дорожного движения.

Напомним, что до этого дирекцию по строительству транспортной инфраструктуры Ростова возглавил Сергей Зубанов, ранее работавший в сфере строительства и реконструкции дорог.

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