Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы СОФПИЖС Олеся Недосекина останется под стражей до 2 сентября

Сегодня, 21 июля 2025 года, Самарский областной суд рассмотрел апелляцию защиты на решение районного суда о мере пресечения для Ольги Недосекиной, заместителя гендиректора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.

Сегодня, 21 июля 2025 года, Самарский областной суд рассмотрел апелляцию защиты на решение районного суда о мере пресечения для Ольги Недосекиной, заместителя гендиректора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.

Напомним, что 4 июля текущего года Самарский районный суд по ходатайству следствия отправил Недосекину в СИЗО на два месяца — до 2 сентября. Ее подозревают в получении взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Адвокат просил заменить арест на домашний, указывая на личные обстоятельства и отсутствие рисков для следствия, однако суд посчитал подозрения обоснованными. Постановление районного суда оставлено без изменений, жалоба защиты отклонена.

Ранее мы писали, что встреча делегации Самарской области с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше