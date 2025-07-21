Замглавы СОФПИЖС Олеся Недосекина останется под стражей до 2 сентября

Сегодня, 21 июля 2025 года, Самарский областной суд рассмотрел апелляцию защиты на решение районного суда о мере пресечения для Ольги Недосекиной, заместителя гендиректора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.
Напомним, что 4 июля текущего года Самарский районный суд по ходатайству следствия отправил Недосекину в СИЗО на два месяца — до 2 сентября. Ее подозревают в получении взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Адвокат просил заменить арест на домашний, указывая на личные обстоятельства и отсутствие рисков для следствия, однако суд посчитал подозрения обоснованными. Постановление районного суда оставлено без изменений, жалоба защиты отклонена.
Ранее мы писали, что встреча делегации Самарской области с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.