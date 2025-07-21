Комплекс мероприятий для борьбы с вонью проведут в Нижнем Новгороде

План мероприятий по борьбе с неприятными запахами представили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что специалисты выявили причины неприятного запаха в городе. Одной из самых главных эксперты назвали несанкционированные сбросы предприятий в систему водоотведения. Нижегородским властям совместно с водоканалом удалось достичь результатов в борьбе с «черными ассенизаторами» в ходе рейдов. Работа в этом направлении будет продолжаться. Также по поручению мэра Юрия Шалабаева в городе создадут сеть пунктов приема ЖБО с усиленными контролем принимаемых жидкостей.
После проверки всех канализационных насосных станций (КНС) и сетей водоотведения недостатки устранили или будут устранены. Нижегородский водоканал ежедневно контролирует состояние воздуха на КНС. Также для города закупили восемь новых газоанализаторов.
Отдельный комплекс мероприятий коснется Нижегородской станции аэрации (НСА).
«Для исключения возможности появления запаха на территории НСА и прилегающих к ней иловые площадки обработали специальным составом, в ближайшие две недели создадут технологическое новшество — водную завесу, максимально исключающую возможность распространения запахов с НСА», — отметили в мэрии.
В сообщении говорится, что в силу нескольких факторов неприятный запах от станции не может распространяться по всему городу.