Комплекс мероприятий для борьбы с вонью проведут в Нижнем Новгороде

Напомним, что специалисты выявили причины неприятного запаха в городе. Одной из самых главных эксперты назвали несанкционированные сбросы предприятий в систему водоотведения. Нижегородским властям совместно с водоканалом удалось достичь результатов в борьбе с «черными ассенизаторами» в ходе рейдов. Работа в этом направлении будет продолжаться. Также по поручению мэра Юрия Шалабаева в городе создадут сеть пунктов приема ЖБО с усиленными контролем принимаемых жидкостей.