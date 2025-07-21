В ОЭС Северо-Запада и Бурятии поставили летние максимумы энергопотребления

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада, а также в отдельных системах Бурятии и Дагестана на прошлой неделе были поставлены новые летние максимумы энергопотребления, сообщили в Системном операторе Единой энергосистемы (СО ЕЭС).