Омичи засняли странный дым, идущий из здания на территории ТЭЦ

Комментирующие видео омичи не напугались явно неординарной ситуации. Предположительно, большинство комментаторов успокоил комментарий одного из пользователей. Он сообщил, что так происходит сброс давления в котлах и отводы для пара подключают через вентиляцию. «Это обычный пар в стандартном технологическом процессе», — подытожил омич.