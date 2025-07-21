Омичи засняли странный дым, идущий из здания на территории ТЭЦ

Вчера, 20 июля, в телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось жутковатое видео, на котором запечатлены клубы белого газообразного вещества, вырывающиеся из окон технологического здания ТЭЦ-5.
«ТЭЦ-5. Из всех окон валит дым», — лаконично подписал свое видео автор поста.
Комментирующие видео омичи не напугались явно неординарной ситуации. Предположительно, большинство комментаторов успокоил комментарий одного из пользователей. Он сообщил, что так происходит сброс давления в котлах и отводы для пара подключают через вентиляцию. «Это обычный пар в стандартном технологическом процессе», — подытожил омич.