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«Внимание всем»: жителей двух мегаполисов Казахстана призвали не паниковать

В сейсмически опасных регионах Казахстана 23—24 июля пройдет республиканское командно-штабное учение «Жер-2025», передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: gov.kz

Как сообщили на официальном сайте ведомства, учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения. Республиканский штаб по координации учения будет располагаться в Шымкенте.

«24 июля в 10:00 часов в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны городах Алматы, Шымкент, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала “Внимание всем!” посредством запуска сирено-речевых устройств», — предупредили в ведомстве.

В рамках учения также пройдут сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей. Будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и четыре полевых медицинских госпиталя, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  • Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  • Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  • Отойдите от мебели, окна, люстры.
  • Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  • Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков).
  • Отключите воду, газ, электричество.
  • Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  • Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  • Будьте готовы к повторным толчкам.
  • Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Напомним, две недели назад в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. По данным МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.