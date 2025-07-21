«Внимание всем»: жителей двух мегаполисов Казахстана призвали не паниковать

Как сообщили на официальном сайте ведомства, учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения. Республиканский штаб по координации учения будет располагаться в Шымкенте.
«24 июля в 10:00 часов в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны городах Алматы, Шымкент, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала “Внимание всем!” посредством запуска сирено-речевых устройств», — предупредили в ведомстве.
В рамках учения также пройдут сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей. Будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и четыре полевых медицинских госпиталя, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.
Что делать при землетрясении
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Напомним, две недели назад в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. По данным МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.