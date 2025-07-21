Команды из 79 регионов России примут участие в заочном этапе «Семейной зарницы»

Отборочный этап игры завершается 21 июля, всего в нем приняли участие 420 семей со всей страны. Участникам предстояло продемонстрировать знания истории России, умения сборки и разборки автомата, пройти полосу препятствий, показать навыки управления БПЛА и многое другое. Один из последних отборочных этапов прошел в Московской области.
«“Семейная зарница” — это масштабный проект, направленный на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему. Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Заочный этап пройдет онлайн на платформе игры. Семьи примут участие в двух состязаниях: творческом — нужно будет подготовить видеовизитку, а также интеллектуальном — пройти тестирование на знание основ российской государственности и военной истории России. В финал пройдут пройдут 24 семейные команды от каждого федерального округа России.
«Всероссийская игра “Семейная зарница” — это часть большой работы крупнейших общественных объединений России по развитию военно-патриотического воспитания в нашей стране. Она призвана поддержать формирование сообщества, объединяющего разные поколения российских семей для воспитания детей и молодежи в духе уважения воинских традиций нашей армии. Участниками заочного этапа станут семьи из 79 регионов страны, а наставниками финалистов — ветераны специальной военной операции, отобранные Государственным фондом “Защитники Отечества”», — отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
В игре принимают участие семьи, состоящие из четырех человек. Это двое взрослых в возрасте от 18 лет, состоящие в официальном браке и являющиеся родителями или законными представителями хотя бы одного из несовершеннолетних участников, и двое подростков в возрасте от 12 до 16 лет на момент подачи заявки.
«Семейная зарница» — это не просто игра, а испытание, в котором родителям и детям нужно будет проявить сплоченность и слаженность командной работы. Только общая деятельность, совместное преодоление испытаний и взаимная поддержка приведут к успеху. Именно такие моменты, когда семья вместе решает сложные задачи и вместе радуется победам, являются основой патриотического воспитания и укрепления семейных ценностей«, — рассказал Герой России, участник президентской программы “Время героев”, заместитель председателя правления Движения Первых, начальник главного штаба “Юнармии” Владислав Головин.
Проект включает спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования, способствующие развитию семейного формата патриотического воспитания. Особое внимание уделяется участию ветеранов специальной военной операции и других боевых действий.
«Завершив отборочный этап “Семейной зарницы”, мы с гордостью переходим к заочному туру. Этот проект уникален. Здесь родители и дети плечом к плечу преодолевают испытания, а ветераны СВО становятся их наставниками, передавая не только навыки, но и главные ценности: верность долгу, взаимовыручку и уважение к нашей истории. Особенно трогательно видеть, как вчерашние защитники Отечества, такие как семьи Новиковых из ДНР или Шабровых из Северной Осетии, сегодня ведут за собой молодежь. Это и есть та самая связь поколений, ради которой мы создавали “Зарницу”. Уверен, финал станет настоящим праздником для всех участников», — отметил председатель правления Центра «Воин», депутат Госдумы России Виктор Водолацкий.
В Московской области, в Клину в соревнованиях боролись за победу 16 семейных команд. По итогам состязаний победителем стала команда «Юный разведчик» из Дмитрова, которая представит регион на федеральном этапе.
«Свободное время посвящаю работе с молодежью, военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Уверен, это важно во все времена. Благодарю организаторов за “Семейную зарницу” — очень интересное и хорошо продуманное мероприятие» — сказал глава семьи Артем Ефименко, учитель физической культуры Дмитровской школы № 9, руководитель военно-патриотического клуба «Юный разведчик», член ВООВ «Боевое братство».
В Донецкой Народной Республике победу одержала семья Новиковых во главе с ветераном боевых действий Максимом Новиковым, которая показала сплоченность, взаимовыручку и единство. Семья Новиковых, воспитывающая шестерых детей и помогающая растить шестерых внуков, вырвалась вперед на последнем этапе игры.
«Дети очень хотели поучаствовать в “Зарнице”. Мы рады, что благодаря фонду “Защитники Отечества” это получилось. Мы растим детей такими же спортивными и активными, какими росли сами. Думаю, что именно имеющаяся военная, спортивная и медицинская подготовка, которую раньше давали еще в школе, сыграла свою роль в 2014 году, когда многие, как и мы с женой, пошли защищать Родину. Таких мероприятий должно быть больше, и это нужно в первую очередь для наших детей», — отметил Максим Новиков.
В Республике Северная Осетия — Алания победителем стала семья ветерана специальной военной операции Вячеслава Шаброва: супруга Эсмира и двое детей Тимур и Камилла. Команда продемонстрировала настоящую сплоченность. В ходе соревнований на площадке царила дружная атмосфера: участники подбадривали друг друга, хвалили даже за маленькие успехи и искренне радовались каждому достижению.
«Когда нам предложили принять участие в “Зарнице” сразу же согласились. Это хорошая возможность с пользой провести время всей семьей на свежем воздухе. Ведь “Зарница” — это дисциплина, патриотическое воспитание, расширение кругозора и физическое развитие», — отметил Вячеслав Шабров.
Заочный этап продлится до 10 августа включительно. После этого начнется подготовка отрядов, которые прошли в финал игры. Обучение проведут ветераны и участники специальной военной операции, которых отобрал фонд «Защитники Отечества».
Провести в Год защитника Отечества «Семейную зарницу», а затем сделать мероприятие ежегодным предложила Анна Цивилева на заседании Всероссийского организационного комитета «Победа». Президент России Владимир Путин поддержал предложение.