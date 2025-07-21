Команды из 79 регионов России примут участие в заочном этапе «Семейной зарницы»

«Завершив отборочный этап “Семейной зарницы”, мы с гордостью переходим к заочному туру. Этот проект уникален. Здесь родители и дети плечом к плечу преодолевают испытания, а ветераны СВО становятся их наставниками, передавая не только навыки, но и главные ценности: верность долгу, взаимовыручку и уважение к нашей истории. Особенно трогательно видеть, как вчерашние защитники Отечества, такие как семьи Новиковых из ДНР или Шабровых из Северной Осетии, сегодня ведут за собой молодежь. Это и есть та самая связь поколений, ради которой мы создавали “Зарницу”. Уверен, финал станет настоящим праздником для всех участников», — отметил председатель правления Центра «Воин», депутат Госдумы России Виктор Водолацкий.