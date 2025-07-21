В Ростовской области вводятся в график задержанные поезда

В Ростовской области вводятся в график пассажирские поезда, задержанные после происшествий на станциях Лихая и Каменоломни, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
— На данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов, еще пять поездов уже ввели в график. Через барьерные места движение организовано со сниженной скоростью, — уточняют в ж/д компании.
Железнодорожники стараются как можно скорее нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров.
Напомним, движение поездов осложнилось дважды. 19 июля на станции Лихой после падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП, в итоге оказались обесточены грузовой и пассажирский составы. На участке организовали реверсивное движение, но произошел сбой в графике, 132 состава шли с задержками.
В ночь на 21 июля в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за БПЛА на ж/д станции оказалось повреждено здание старого диспетчерского пункта. По данным РЖД, после случившегося в пути задержались более 50 поездов.
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