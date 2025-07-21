Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба «Валдай»

«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить… медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени Лаврентьеву Надежду Владимировну — исполнительного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба “Валдай”, город Москва; Лукьянова Федора Александровича — научного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба “Валдай”, город Москва», — говорится в документе.