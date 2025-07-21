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Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба «Валдай»

Лаврентьева и Лукьянов получат медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени исполнительного директора Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай» Надежду Лаврентьеву и научного директора фонда Федора Лукьянова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить… медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени Лаврентьеву Надежду Владимировну — исполнительного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба “Валдай”, город Москва; Лукьянова Федора Александровича — научного директора Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба “Валдай”, город Москва», — говорится в документе.