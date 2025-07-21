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Шторм накроет Самарскую область: синоптики предупредили о погодном коллапсе

Жителей Самарской области ожидает резкое ухудшение погоды: ночью и днем 22 июля регион накроют грозы, проливные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Жителей Самарской области ждет резкое ухудшение погоды: ночью и днем 22 июля регион накроют грозы, проливные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Уже с позднего вечера 21 июля в Самарской области начнутся первые признаки ухудшения метеоусловий.

С полуночи в разных районах региона возможны грозы, ливневые дожди и град, сопровождающиеся шквалистым ветром, скорость которого в порывах может достигать 20 м/с. Неблагоприятная обстановка сохранится в течение 22 июля и продлится несколько последующих дней.

МЧС напоминает, что в период сильного ветра не следует искать укрытие на остановках общественного транспорта, под балконами и навесами зданий. Наиболее безопасным вариантом будет находиться внутри помещения.

Также спасатели призывают не оставлять автомобили под деревьями, возле линий электропередачи и рекламных конструкций, которые могут быть повреждены стихией.

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