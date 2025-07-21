Шторм накроет Самарскую область: синоптики предупредили о погодном коллапсе

С полуночи в разных районах региона возможны грозы, ливневые дожди и град, сопровождающиеся шквалистым ветром, скорость которого в порывах может достигать 20 м/с. Неблагоприятная обстановка сохранится в течение 22 июля и продлится несколько последующих дней.