На Соловецких островах нашли редкую арктическую пиявку

Об этом сообщили в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики имени Лаверова Уральского отделения Российской академии наук. Результаты исследования опубликовал журнал Ecologica Montenegrina.
На Большом Соловецком острове биологи изучили более 30 пресных водоемов. Ученые применяли традиционные методы и молекулярно-генетический анализ. В результате удалось обнаружить сразу семь видов пиявок, которые относятся к пяти родам и трем семействам. Ранее на архипелаге фиксировали лишь два.
Наиболее ценной находкой стала Glossiphonia arctica — редкий арктический вид, который прежде не встречался за пределами континентальной Арктики. Ученые полагают, что животные попали на острова с перелетными птицами или рыбой, которую когда-то искусственно запустили в местные водоемы.
Специалисты подчеркивают, что пиявки играют важную роль в водной экосистеме: участвуют в разложении органики, способствуют круговороту веществ и служат индикаторами экологического состояния среды. При этом угрозы для популяций озерной рыбы Соловков не выявили.
Ранее в Новой Зеландии спустя почти полвека поисков нашли редкий вид птицы киви.