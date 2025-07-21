На Соловецких островах нашли редкую арктическую пиявку

На Большом Соловецком острове биологи изучили более 30 пресных водоемов. Ученые применяли традиционные методы и молекулярно-генетический анализ. В результате удалось обнаружить сразу семь видов пиявок, которые относятся к пяти родам и трем семействам. Ранее на архипелаге фиксировали лишь два.